Orange augmentera ses tarifs pour l'internet fixe et la télévision dès le 17 janvier

L'opérateur télécom Orange annonce une augmentation des prix de l'internet fixe et de la télévision pour ses clients - nouveaux et existants - dès janvier prochain.

Dès les 17 janvier 2022, les prix de ses services internet fixe et TV des clients Orange (nouveaux et existants) seront plus élevés. En procédant de la sorte, l'opérateur télécom souhaite répondre à l'augmentation constante de ses coûts.