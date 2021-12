Orange et Nethys officialisent leur accord de rachat

Un mois après les fuites dans la presse, Orange s'exprime enfin. Dans un communiqué de presse, le groupe confirme ce vendredi le rachat de 75% des parts (moins une) de VOO. L'opérateur annonce qu'un accord a été signé et confirme la valorisation de 1,8 milliard d'euros, dévoilé par l'Echo fin novembre. Le rachat permettra notamment au groupe de mettre en place une stratégie d'envergure nationale. "Grâce à l’acquisition de VOO, Orange Belgium se dotera d 'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, confortera le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national", explique le groupe dans sa communication.

Améliorer le réseau

Outre le rachat, Orange prévoit également des investissements afin d'améliorer le réseau actuel. "Le plan d’investissements, fait de modernisation du câble et de déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettront d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise."