Pourquoi le plus grand fan de Telenet a jeté l’éponge

Deutsche Bank, dont l'objectif de cours était le plus élevé sur Telenet, a drastiquement réduit la voilure sortant la valeur de sa liste d'achat et réduisant son target à 42 euros, contre 55 euros avant.

La distribution régulière de dividendes mise à part, l’investissement dans l’action Telenet s’est révélé particulièrement décevant, pour ne pas dire désastreux, au cours de ces derniers mois et même sur un horizon plus lointain.

Depuis le début de l’année, le titre a chuté de 15% alors que, dans le même temps, son concurrent Proximus a limité la casse (-2,6%) et que le Bel 20 grimpait de 14,7%. Sur cinq ans, Telenet a perdu 43% de sa valeur et depuis le mois de juin 2019, c’est bien simple, le titre n’a pas cessé de se contracter passant de 49 euros à 30 euros aujourd’hui. On est très loin de Byzance...

Potentiel de hausse de 42%

Pourtant les analystes financiers qui suivent le câblo-opérateur sont, dans leur grande majorité, à l’achat sur l’action (14 sur 19) avec un objectif de cours moyen de 42,7 euros offrant un potentiel de hausse de 42%. Mais rien n’y fait. Et l’échec dans le rachat de Voo, qui va finalement passer dans le giron d’ Orange Belgium , n’a pas inversé la tendance, comme on s’en doute.

À tel point qu’aujourd’hui, le plus grand fan de Telenet a jeté l’éponge. Deutsche Bank, qui affichait l’objectif de cours le plus élevé parmi tous les brokers (55 euros), a largement réduit la voilure: il a sorti la valeur de sa liste d’achat et ne vise plus qu’un target de 42 euros sur un horizon de douze mois. Sa place est automatiquement occupée par Credit Suisse avec un objectif de cours de 52 euros, le plus sceptique étant HSBC (35 euros).