Proximus et Belfius main dans la main sur tous les terrains

Le partenariat stratégique entre Belfius et Proximus accouche de son premier bébé: Banx. Une néo-banque 100% digitale avec comme ambition de proposer des services bancaires 100% numériques et durables. L’angle d’attaque est clair, les deux acteurs belges se positionnent sur le terrain des néobanques comme N26 ou Revolut avec l’ancrage belge comme argument de vente pour convaincre et l’argument environnemental pour se positionner. Cet argument environnemental, c’est une société suédoise qui le fournit à Proximus et Belfius. Un pays que Proximus aime prospecter pour ses solutions technologiques. Pour son application santé, l’opérateur Télécom avait déjà trouvé son bonheur en suède avec Doktor.se. Ici, c’est Doconomy qui a implémenté sa technologie dans Banx. Les rôles sont clairs, le projet est pensé par Proximus et réalisé par Belfius.