Guillaume Boutin: "Proximus va devenir bien plus international encore"

"Nous voulons faire de TeleSign une licorne et nous y parviendrons", disait en avril Guillaume Boutin, CEO de Proximus. Huit mois plus tard, l'objectif est atteint avec une valorisation à 1,3 milliard de dollars.

À propos de la combinaison de sa filiale Telesign à un Spac, Guillaume Boutin, CEO de Proximus, parle d'un deal "transformant", qui signe sa mue dans l'édition logicielle.

L'accueil n'aurait pas pu être plus révélateur. Pour parler de la combinaison de sa filiale californienne Telesign à une société de type chèque en blanc (Spac), annoncée jeudi dans la nuit, Guillaume Boutin nous reçoit dans un studio de streaming flambant neuf au dernier étage des deux tours emblématiques de Proximus .

Familiers, les murs ne sont autres que ceux qui hébergèrent il y a quelques années encore les bureaux du président du conseil, Stefaan De Clerck, avant que la crise du coronavirus n'accélère encore d'un cran la transformation numérique.

Plus encore: la vue, à l'accoutumée imprenable, est masquée ce vendredi midi par l'épais brouillard qui s'étend sur la capitale. "Mais rassurez-vous, si on a la tête dans le cloud aujourd'hui, notre vision est on ne peut plus claire", sourit le CEO.

Bien, mais pour aller vers quoi? Blazer en velours sur les épaules et baskets aux pieds – sa signature -, le patron embraie sur une longue ode à l'avènement d'un nouveau Proximus. L'introduction sur le Nasdaq de la pépite spécialiste de l'authentification et de la sécurisation, qui compte pour clients de TikTok à WhatsApp, "est un deal transformant pour le groupe. Proximus sera bien plus international demain qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui bénéficiera au marché local et aux talents par un ancrage belge".

"Backoffice du web"

En se renforçant dans ce que l'intéressé qualifie de "backoffice du web" – "permettant des interactions digitales sans risque" -, l'opérateur télécom historique "met le pied dans le monde sans frontière du logiciel, où l'expansion est infinie - ou en tout cas limitée au périmètre de la Terre, voire, demain, d'autres planètes (il sourit). Ce qui fait partie intégrante de la mission de demain de l'entreprise, en parallèle de ses activités de réseau, amenées elles aussi à connaître une transformation d'ampleur avec le déploiement de la fibre, de la 5G et du cloud. Les services que l'on peut proposer sont presque aussi importants que le pipeline". Et d'ajouter: "La convergence entre ces deux mondes, à savoir celui des télécoms pures et dures et du software, is the next big thing dans notre industrie."

"La convergence entre télécoms et software is the next big thing dans notre industrie." Guillaume Boutin CEO de Proximus

En ce sens, à la différence de ses concurrents internationaux comme Orange Business Services qui se sont spécialisés dans les services professionnels nécessitant des opérations locales, Proximus "va se muer en éditeur de logiciels, même si les services professionnels sont évidemment importants". C'est là une sorte de "Gafamisation" (les Gafam renvoyant aux géants du net que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) de ses activités, à un niveau local d'une part, avec des initiatives telles que Banx (banque 100% digitale lancée avec Belfius), Pickx (l'ex-Proximus TV), Doctr (dans la téléconsultation), mais aussi via des plateformes globales comme TeleSign ou Bics (du nom sa filiale internationale par laquelle transite un quart environ du roaming mondial et dont Proximus a repris l'ensemble des parts plus tôt dans l'année).

Pour soutenir cette stratégie, deux développements sont à noter. Primo, "un centre d'excellence sera mis sur pied courant du premier trimestre 2022, avec l'idée d'attirer nos talents belges et européens dès la sortie de l'université", évoque Guillaume Boutin. Secundo, des opérations de croissance externe seront menées sur le modèle de la société indienne Mobtexting, acquise pour un montant non divulgué et qui fournit des services de communication multicanaux tels que le SMS (et son successeur qu'est le RCS), la voix, les bots ou encore WhatsApp. Et Guillaume Boutin de pointer: "Notre petite taille nous permet d'être à l'affût des dernières innovations. Nous, on ne doit pas réfléchir au rachat de Voo ou à une mégafusion avec Vodafone. On peut être très agile."

"Notre petite taille nous permet d'être à l'affût des dernières innovations. Nous, on ne doit pas réfléchir au rachat de Voo ou à une mégafusion avec Vodafone." Guillaume Boutin CEO de Proximus

Du reste, une question se pose quant à TeleSign. Rachetée en 2017 pour 230 millions de dollars, la scale-up est désormais valorisée à 1,3 milliard de dollars. Ce qui est environ le double des estimations des analystes jusqu'ici. Guillaume Boutin attaque: "C'est parce qu'ils ont tendance à analyser une activité qui était trop cachée jusqu'ici dans le tout Proximus comme une activité télécom, et non logicielle. Ils ne comprennent pas bien la valeur intrinsèque de ce type d'actif de croissance, qui ne doit surtout pas se résumer à une stratégie focalisée sur la génération d'ebitda (excédent brut d'exploitation), mais bien de chiffre d'affaires et de croissance."

Marché en plein boom

Désormais, "on a le meilleur des deux mondes avec cette opération (qui lui permet la levée d'environ 487 millions de dollars). On a désormais en main une licorne, visible de tous, et ayant à disposition les moyens de saisir un marché exploitable total qui doit passer de 18 milliards de dollars en 2019 à environ 55 milliards en 2024. De même, les pistes de partenariat sont là, comme avec Itsme (l'application d'identification) où l'on pourrait imaginer de nous occuper de la partie authentification (sur la base du comportement de l'utilisateur, mais aussi de données collectées par une plateforme donnée) avec, en cas de feu vert, une expérience sans accroc, alors qu'en cas de doute, une demande d'identification pourrait être demandée via Itsme. Aujourd'hui, notre technologie est, en effet, efficace dans 91% des cas."

En parallèle, et pour joindre les actes aux mots, le management a été revu. C'est ainsi que de nouveaux profils (CEO, CFO, CTO) ont rejoint la société. Ce fut un énorme challenge que cette course aux talents, pour laquelle on a bénéficié de l'appui d'un nouveau responsable RH, en la personne de Peter Vermeulen, ancien d'Amazon. Résultat: le comité exécutif n'est pas loin de la Champions League", martèle le CEO de Proximus.

Quant à Bics, qui se retrouve désormais amputé de son moteur de croissance TeleSign, la stratégie est assez claire, conclut Guillaume Boutin. "D'un côté, on est à l'affût de sociétés de croissance qui vont permettre de compenser en partie le déclin de nos activités historiques (que sont par exemple le transport de voix et de SMS d'opérateur en opérateur quand un utilisateur voyage); d'un autre côté, on a une stratégie du 'last man standing' face aux grands groupes." Des acquisitions ne sont d'ailleurs pas à exclure, même si aucun projet concret ne semble avoir été initié, à en croire le patron.