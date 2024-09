L'opérateur télécom Digi retarde son lancement en Belgique

"Mais plus que des plaintes, nous avons surtout eu des questions sur qui nous sommes et quelles sont nos intentions. Nous avons d'ailleurs gagné tous les dossiers où on remettait en question notre travail", explique Jeroen Degadt. "Mais il est certain qu'on ne veut certainement pas être en conflit avec ceux qui pourraient devenir nos clients", indique-t-il. Le CEO précise avoir déjà réalisé 10.000 connexions de foyers à Bruxelles qui pourront donc prochainement devenir client.