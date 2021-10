Telenet songerait à vendre quelque 3.000 antennes-relais

Telenet examinerait la possibilité de vendre quelque 3.000 antennes-relais , ce qui pourrait lui rapporter jusqu'à 600 millions d'euros , rapporte ce mardi l'agence de presse financière Bloomberg sur base de sources proches du dossier. Le dossier ne serait toutefois encore que dans une phase préparatoire et il n'est pas certain du tout qu'une vente ait lieu. Telenet, qui fait partie du groupe américain Liberty Global , étudierait la question avec la banque d'affaires Goldman Sachs. Aucune des parties n'a souhaité réagir.

Dans notre pays, Telenet est le propriétaire de l'opérateur mobile Base. Si Bloomberg avance un prix de vente possible de 600 millions d'euros, certains remettent ce montant en question. En avril, la banque d'affaires Berenberg a estimé que le portefeuille des antennes-relais de Telenet valait environ 525 millions d'euros . Le dossier pourrait attirer à la fois les fonds de capital-investissement et les acteurs du secteur des infrastructures.

Les antennes-relais, une mine d'or?

En outre, la vente des antennes-relais présente également des avantages pour les opérateurs eux-mêmes. Ils peuvent encaisser la valeur des mâts et laisser leur entretien à une entreprise plus spécialisée. Ils ne gardent que les antennes et autres infrastructures "critiques" entre leurs mains. Les mâts sont également intéressants pour les entreprises d'infrastructure. Selon une étude réalisée par les consultants EY et l'organisation professionnelle EWIA, un opérateur spécialisé peut gérer un site de manière 40 % plus efficace qu'un opérateur de télécommunications.