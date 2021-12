TeleSign, le jackpot de Proximus?

Le projet de cession d'une participation minoritaire de TeleSign par Proximus a donné un coup de fouet à l'action. Mais que vaut réellement cette filiale américaine acquise en 2017?

Il suffira d’un "Sign". D’un TeleSign. Et voilà que l’action Proximus qui végète en bourse depuis un an et demi s’enflamme comme la première biotech venue. En matinée, elle grimpait de 6% à 17 euros et soutenait un Bel 20 en hausse de 0,8%.

Mardi soir, l’opérateur téléphonique a confirmé une information de presse concernant sa filiale américaine TeleSign. Oui reconnaît-il, il explore différentes options stratégiques afin de permettre à cette dernière d’atteindre son plein potentiel. A ce stade, la voie qui semble avoir la préférence de la maison-mère passerait par une introduction en bourse d’une participation minoritaire via une Spac, ces véhicules d’investissement cotés gorgés de cash.

Forte croissance

Le coin wiki avant d’aller plus loin. On connaît bien Proximus mais nettement moins TeleSign, n’est-ce pas ? Acquise en 2017 pour 230 millions de dollars et logée dans Bics, la filiale internationale, cette société se profile comme un acteur de l’authentification et de l’identité numérique.

273 millions de dollars L'an dernier, TeleSign a généré des ventes de 273 millions de dollars (+52%).

L’an dernier, elle a généré des ventes en hausse de 52% à 273 millions de dollars. Mais comme le souligne Ruben Devos de KBC Securities ("conserver" ; 20 euros) , la poursuite de la croissance a eu un prix : engagements dans le staff marketing et investissements soutenus dans le développement de produits. Ainsi, la marge Ebitda était de 11% en 2020 et l’analyste estime qu’elle se réduira à 6% pour l’exercice en cours.

Il faut aussi replacer cette annonce stratégique dans son contexte. On le sait , Proximus affiche de très grosses ambitions en termes de fibre optique qui se traduisent par des investissements de 5 milliards d’euros étalés sur plusieurs années. L’opérateur ne cache pas non plus sa volonté de récolter 700 millions d’euros via des ventes d’actifs entre 2020 et 2025.

Une "licorne"?

Resta à déterminer ce que vaut TeleSign aujourd’hui, exercice de haute voltige cela va sans dire. David Vagman d’ING ("vendre" ; 16,5 euros) rappelle que la direction de Proximus la présentait comme une future "licorne" potentielle c’est-à-dire une entreprise non cotée valorisée à au moins un milliard de dollars. Selon ses calculs, sur la base de l’Ebitda estimé de 2021, cela donnerait un multiple de valorisation de 38 fois l’Ebitda.

Il est certain que Proximus obtiendra un meilleur rendement pour un actif numérique à croissance rapide? Ruben Devos Analyste chez KBC Securities

A ce stade, il n’a pas encore plaqué de chiffre sur la filiale US mais il anticipe une progression moyenne annuelle, entre 2019 et 2031, de 12% des ventes et de 8% de l’Ebitda. Pour l’année qui s’achève, il table sur des ventes de 328 millions d’euros (6% du total de Proximus) et sur un Ebitda de 26 millions (1,5% du total).