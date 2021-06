Un demi-milliard d'humains connectés à la 5G d'ici fin 2021

L'Europe à la traîne

"Toutefois, le rythme d'adoption varie considérablement selon les régions", précise Ericsson. " L'Europe connaît un démarrage plus lent et a continué à se laisser distancer par la Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon et les marchés du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en ce qui concerne le rythme de déploiement." Malgré la lenteur européenne, l'installation de la 5G va vite. Très vite même, comparé à la 4G.

Le cap symbolique du milliard d'abonnés sera atteint deux ans plus rapidement que lors du déploiement de la 4G. Les raisons sont multiples: "l'engagement plus précoce de la Chine en faveur de la 5G, ainsi que la disponibilité plus précoce et l'accessibilité financière croissante des appareils 5G commerciaux. Plus de 300 modèles de smartphones 5G ont déjà été annoncés ou lancés commercialement", détaille Ericsson.