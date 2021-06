Un quatrième opérateur ne convainc pas vraiment Di Rupo

"Nous ne marquerons notre accord ni sur la proposition telle que formulée ni sur les conditions préférentielles octroyées via les arrêtés royaux à l'entrée du quatrième opérateur."

La possibilité d'ouvrir le marché à un quatrième opérateur télécom et la proposition de lui réserver une partie des fréquences doit encore être analysée par le Conseil d'État. En attendant, le socialiste s'est déjà positionné. "Nous ne marquerons notre accord ni sur la proposition telle que formulée ni sur les conditions préférentielles octroyées via les arrêtés royaux à l'entrée du quatrième opérateur et nous avons fait part de notre questionnement sur la politique tarifaire", a notamment expliqué Elio Di Rupo.