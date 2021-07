Unifiber doit œuvrer à rendre la Wallonie plus digitale

Eurofiber et Proximus créent Unifiber, une co-entreprise chargée du déploiement d’un réseau ouvert de fibre optique en Wallonie.

Équiper de fibre optique plus de 500.000 foyers et PME wallons d'ici 2028, telle est la mission de Unifiber. Cette co-entreprise de Proximus et Eurofiber vient de recevoir l'aval de l'Europe.