A.S. Adventure passe en partie dans les mains de ses banques

La chaîne belge spécialisée en loisirs de plein air A.S. Adventure se retrouve à hauteur d'un peu plus de 45% aux mains d’un groupe de 12 banques, dont ING, en échange de la suppression de 85 millions d’euros de dette.

Les effets négatifs de la crise

Il y a six ans, PAI avait déboursé 400 millions pour acquérir 85% d’A.S. Adventure. La moitié de ce montant avait été financée par endettement et avait été transmise à l’entreprise, comme c’est toujours le cas lors d’une acquisition financée par de la dette. Par ailleurs, A.S. Adventure avait d’autres dettes représentant 83 millions. Après la restructuration de la dette, cette dernière a été ramenée à plus ou moins 198 millions.