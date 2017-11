Balta encore au tapis, le chemin de croix continue

Après une IPO qui laisse de mauvais souvenirs, voilà que Balta déçoit encore une fois. Le titre chutait de plus de 6% après la publication de ses résultats trimestriels.

Décidément, le jeune parcours boursier de Balta ressemble de plus en plus à un chemin de croix.

En début d'après-midi, le titre du spécialiste belge des tapis et moquettes chutait de plus de 6% à 11,33 euros. En cause les résultats du troisième trimestre que les analystes de KBC et d’ING jugent décevants. Confronté à une inflation plus forte qu’anticipée des prix des matières premières et à des effets de change plus néfastes que prévu, le groupe a vu son Ebitda ajusté baisser de 2,4% à 18,9 millions d'euros, là où, par exemple, Wim Hoste de KBC Securities s’attendait à un chiffre de 23,9 millions. Pour l’ensemble de l’année, Balta table désormais sur un Ebitda dans le bas de sa fourchette de prévision, soit environ 92,5 millions d’euros.

Baltatras bis

L’action de Balta avait déjà été malmenée il y a une dizaine de jours après l’avertissement sur résultats lancé par Carpetright, le plus grand distributeur de tapis du Royaume-Uni et l’un des plus gros clients de Balta.

L’IPO même de Balta en juin dernier fut un échec. La fourchette de prix initialement fixée entre 13,25 euros et 16 euros a été resserrée pour aboutir à un prix final de 13,25 euros. Le premier jour de cotation, le titre a dévissé de 12% en séance à 11,66 euros… "Baltatras!", titrions-nous alors.

Un élément aurait dû mettre la puce à l’oreille des investisseurs. Un peu plus d’un moins après l’introduction en Bourse, les cinq banques qui avaient organisé l’opération publiaient des notes d’analystes. Deux d’entre elles, la Deutsche Bank et Barclays avaient fixé des objectifs de cours (respectivement de 11,5 euros et de 13 euros) inférieur au prix de l’IPO!

action Balta

KBC plus prudent

Aujourd’hui, KBC a abaissé sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. Son objectif de cours est raboté à 14 euros contre 15,5 euros. Du côté d’ING, on reste à "acheter" avec un objectif de cours de 17 euros. Mais à la lecture de la note de l’analyste et au vu de l’évolution du cours de Bourse, il ne serait pas étonnant qu’il revoie sa copie. De son côté, Degroof Petercam reste à "réduire" avec un objectif de cours de 12 euros.

Mi-2015 Balta était déjà sur le point de rejoindre la Bourse de Bruxelles mais avait été racheté in extremis par Lone Star qui est toujours l’actionnaire majoritaire. Lors de l’IPO de cette année, on signalait qu’il n’était pas exclu qu’elle renonce encore une fois en dernière minute. Des noms de concurrents comme Mohawk et Engineerd Floors circulant autour du dossier.

Le petit actionnaire peut toujours espérer qu’ils sortent un jour du bois…