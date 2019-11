Balta s'affiche sous les attentes

Le groupe spécialisé dans les tapis termine donc son trimestre sur un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 3% à près de 156 millions d'euros. C'est certes moindre qu'anticipé par les analystes. Ils tablaient sur un chiffre d'affaires en hausse de plus de 5% dépassant les 159 millions d'euros.

"Les résultats du troisième trimestre de nos divisions résidentiel et commercial sont conformes à nos attentes et affichent des marges améliorées par rapport à l’année précédente, malgré les investissements de NEXT (ce plan de redressement sur trois visant une amélioration significativement les bénéfices, ndlr.)", insiste encore le CEO.