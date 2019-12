Bertony Da Silva veut qu'Arte devienne l'étendard du "streetwear" belge

En 2020, Bertony Da Silva voit sa marque de vêtements, Arte Antwerp, doubler son personnel, son chiffre d’affaires et son nombre de magasins. Des objectifs ambitieux pour celui qui veut donner à la Belgique sa marque "streetwear" de référence.

"New York a Supreme, Amsterdam a Patta et je voudrais que la Belgique ait Arte". Le ton est donné. Bertony Da Silva ne cache pas ses ambitions pour la marque de vêtements qu’il a créée il y a 10 ans et compte bien faire sienne l’année qui se profile.

Avant d’être fièrement endossée par les artistes les plus influents de la scène musicale du royaume comme Angèle, JeanJass ou Roméo Elvis mais aussi par des rappeurs nord-américains de renommée mondiale comme Freddie Gibbs, PartyNextDoor ou Joey Bada$$, Arte était le fruit du travail d’un étudiant qui, en marge de ses études en graphisme, dessinait des t-shirts qu’il vendait à des amis. "Après mes études, j’ai décidé de réellement prendre cela au sérieux parce que la mode me permet de combiner tous mes intérêts personnels", explique l’Anversois de 31 ans. "J’ai commencé à faire des t-shirts il y a 10 ans, mais l’entreprise a réellement été constituée il y a 5 ans", précise-il.

Aujourd’hui, Arte compte un magasin à Anvers et des partenariats avec plusieurs boutiques de mode sélectionnées avec soin à travers le pays. En 2019, la marque a dépassé, pour la première fois, le million d’euros de chiffre d’affaires. Une étape autant symbolique qu’importante pour Arte, dont les ventes ont doublé chaque année depuis que l’entreprise existe.

Connecter les arts

D’après Bertony Da Silva, la raison d’être d’Arte est de connecter plusieurs domaines artistiques différents à celui de la mode. Il explique: "Je pense qu’Arte permet d’échanger différents concepts et idées. Je vois la marque comme un pont entre plusieurs domaines et plusieurs communautés. Dans chaque collection, nous puisons dans les tendances culturelles du passé et du présent et j’ai le sentiment que nous sommes la seule marque en Belgique qui parvient à réunir des communautés de gens d’horizons si divers."

Légitimé aux yeux du public par d’illustres ambassadeurs dans différentes disciplines artistiques, Bertony Da Silva a également fermement inscrit sa marque dans le milieu belge de la mode en 2019 en remportant le prix de la "Meilleure marque de l’année" aux "Belgian Fashion Awards". "Nous sommes une jeune marque. Ce prix nous crédibilise auprès d’un public différent de notre cible. Cela nous permet d’être découverts par d’autres et c’est précieux", commente le jeune Anversois.

Doubler de taille en 2020

Pour 2020, les objectifs sont de taille. "Nous lancerons une collection pour femme, nous comptons explorer de nouveaux marchés, en ciblant l’Allemagne, la France et les Pays-Bas en particulier, nous voulons établir de nombreuses collaborations et nous espérons ouvrir un nouveau magasin entre la fin de 2020 et le début de 2021", annonce, sans trembler, Bertony Da Silva.

Côté chiffres, le fondateur d’Arte Antwerp espère doubler le chiffre d’affaires enregistré en 2019 pour la fin de l’année prochaine. Le personnel aussi. "Nous sommes cinq employés et nous travaillons avec plusieurs freelances. Je dessine presque toutes nos pièces pour l’instant mais l’objectif est de déléguer par la suite. L’an prochain, nous allons engager et doubler le personnel.", expose-t-il encore.