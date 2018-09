C&A rouvre son plus grand magasin de Belgique à la rue Neuve

Au terme de 24 mois de fermeture et de travaux, l’enseigne C&A de la rue Neuve à Bruxelles a enfin rouvert ses portes. Avec ses 7400 m² - soit six fois la surface d'un magasin standard-, il s'agit du plus grand point de vente de l'enseigne de mode en Belgique.

Les propriétaires de l’enseigne C&A, la richissime famille Brenninkmeijer, ont mis le paquet pour rhabiller les murs qu’ils louent depuis des lustres aux héritiers de la famille Hirsch: la rénovation du magasin de la rue Neuve, dont la façade dessinée par l’architecte Léon Stynen (1960) est classée, aura coûté la bagatelle de 10,5 millions d'euros. Au menu: un étage supplémentaire, un toit entièrement verré et le plus grand département pour hommes et enfants de la capitale. Clockhouse, la marque dédiée aux ados, dispose même de sa propre entrée via la place des Martyrs à l’arrière.

Plan stratégique de rénovation

"Malgré la concurrence et la montée du e-commerce, nous continuons de croire en nos magasins physiques, proches de nos clients. Nous sommes parvenus à renforcer notre leadership en Belgique, avec une part de marché qui a atteint 9%", a indiqué le CEO belge Eric Brenninkmeijer à nos confrères de RetailDetail.

La preuve par les chiffres: C&A a prévu 50 millions d'euros pour rénover 75% de ses murs belges durant les trois prochaines années. On ajoutera que la famille Brenninkmeijer est gagnante sur tous les fronts puisqu’elle réinvestit dans ses propres murs et leur donnent ainsi une plus-value et commerciale et immobilière qui fait grimper les rendements à terme, surtout à des endroits aussi stratégiques que la rue Neuve.