Camaïeu Belgique est à vendre

La semaine dernière, le tribunal de commerce de Lille a désigné la Financière Immobilière Bordelaise (FIB) pour reprendre 511 des 634 magasins et 2.659 salariés sur les quelque 3.100 de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu. FIB a été préféré à l'offre faite par un consortium piloté par l'ancienne direction de la chaîne. Fait étonnant, le jugement de plus de 50 pages rendu à Lille ne comporte pas une ligne sur l'avenir de la branche belge de la marque.

Mandataire de Justice

Les prochains jours devraient amener un peu plus de clarté aux quelque 130 travailleurs des magasins Camaïeu présents sur le territoite belge (16 en Wallonie et 9 à Bruxelles). En effet, vendredi dernier, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé l' ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) pour Mode Développement Belgique (MDB), la structure qui chapeaute l'activité de Camaïeu en Belgique. Il s'agit d'une PRJ par transfert d'activité. Pour le dire autrement, les 25 magasins de Camaïeu Belgique sont à vendre .

A cet effet, le tribunal a désigné l'avocat Nicholas Ouchinsky (Lexlitis) comme mandataire de justice. Pour mener sa mission à bien, ce dernier a hérité d'un délai de deux mois et demi, ce qui est assez court. Pour justifier ce délai resserré, le tribunal de l'entreprise, se basant sur le jugement du tribunal de commerce de Lille, a expliqué qu'il existait de nombreuses incertitudes sur les conséquences en Belgique de la procédure de redressement française. "Compte tenu de ce qui précède et des risques d'aggravation du passif (en cas de remboursement du compte courant notamment) et d'interruption de la livraison des stocks, il y a lieu de limiter la durée du sursis et d'imposer la communication d'informations détaillées", peut-on lire dans la décision prise par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles.