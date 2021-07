Cameleon, la relance expérimentale

Comment expliquer à ces travailleurs les contours de leur nouvelle position? Quels sont leurs droits et devoirs en tant qu'actionnaires? Quand et comment peuvent-ils s'exprimer? Va-t-on convoquer une assemblée générale à l'heure de changer deux châssis et de repeindre trois portes? C'est cela et mille autres points qu'il a fallu aborder à grands renforts de groupes de travail. Car, et c'est une possibilité offerte par le nouveau code des sociétés, si les travailleurs détiennent 8% du capital de Cameleon, ils possèdent également 24% des droits de vote. Ce qui veut dire qu'ils deviennent un partenaire à part entière de la direction, que leur voix compte et qu'elle sera entendue. Ce projet est noble et expérimental, mais la route sera longue et parfois semée d'embûches, il faudra donc être prudent. Même s'il ne s'agit que d'une cinquantaine de travailleurs, Cameleon fait aujourd'hui office de laboratoire développant une solution qui pourrait être dupliquée dans d'autres dans des structures plus grandes. Et ça, c'est intéressant.