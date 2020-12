Cameleon, le caillou dans la chaussure de la curatelle

En refusant une offre de reprise de l'activité du déstockeur Cameleon, la curatelle et les banques ont douché les espoirs d'une centaine de travailleurs.

Après l'aveu de faillite de Cameleon , d'anciens travailleurs du déstockeur de vêtements de marque avaient présenté à la curatelle un projet de relance de l'activité qui portait sur la reprise de 85% des travailleurs . A la louche, ce projet permettait de sauver une centaine d'emplois. Mais la curatelle et les banques n'ont pas suivi et l'offre a été refusée , douchant les espoirs fous de cette équipe en train d'écoper une barque prenant l'eau de toutes parts.

Les discussions ont calé sur l'estimation du prix du stock : près de 500.000 euros pour les repreneurs contre 1,2 million d'euros pour la curatelle. Cette différence a débouché sur le refus de l'offre. Et renvoyé tous les travailleurs à leur C4. En pleine période de coronavirus, nous aurions préféré lire une autre histoire . A ce stade de la législation, il convient de faire la distinction entre la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) et la faillite.

La PRJ prévoit la continuité de l'entreprise et lorsque le tribunal doit trancher, le sauvetage de l'emploi entre en ligne de compte. Ce qui n'est pas le cas de la faillite. Les curateurs sont rémunérés selon un pourcentage de l'actif qu'ils arrivent à vendre. Et l'emploi, dans ce cas de figure, ne pèse pas bien lourd . Pour ne pas dire rien.

Si le plan des repreneurs de Cameleon était (financièrement) perfectible, il portait l'espoir d'un lendemain, il assurait un début de pérennité à une centaine d'emplois dans la Région bruxelloise qui n'a encore rien vu arriver du tsunami qui va ravager les entreprises et balayer l'emploi telle une vague dévastatrice . A l'heure où les lignes bougent en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, il conviendrait de se pencher sur la curatelle afin d'y introduire une touche d'humanité.

Ce qui était déjà vrai hier, l'est encore plus aujourd'hui, en ces temps de coronavirus. Dans la balance, il y avait d'un côté, 700.000 euros, le montant de la discorde autour du prix d'un stock de vêtements. De l'autre, il y avait une centaine de travailleurs. Ils ne faisaient pas le poids. Ils ont écrit à la curatrice. "Pourquoi devons-nous, en tant que personnes, être mises en concurrence face au profit financier?" La question est posée. Et mériterait une réponse.