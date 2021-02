Cameleon, une folle croissance pas toujours bien maîtrisée

Après avoir raté le virage du digital, la société spécialisée dans le déstockage de vêtements de marque n'a pas su se réinventer et a dû mettre la clé sous le paillasson.

L'histoire de Cameleon est avant tout celle de Jean-Cédric van der Belen qui, en 1988, s'est mis en tête d'organiser des ventes de vêtements de marque dégriffés. Les quatre ventes annuelles organisées au Cinquantenaire, à Bruxelles, connaissent rapidement un succès fulgurant.

Au point de voir l'entreprise s'installer, au milieu des années 1990, dans un ancien garage Renault où se trouve actuellement le groupe IPM, éditeur de la DH, de La Libre et de L'Avenir. En 1999, Cameleon migre près de Meiser et, trois ans plus tard, un point de vente est ouvert à Genval.

Croissance folle

En mars 2009, Cameleon s'installe dans un bâtiment totalement passif et flambant neuf à Woluwe-Saint-Lambert, à côté des anciens locaux de RTL-TVi. C'est la période de la croissance folle, des ventes poussées par Snapstore, la boutique en ligne créée deux ans plus tôt. En 2012, par exemple, le chiffre d'affaires de Cameleon s'élève à 60 millions d'euros, en croissance de 28% sur base annuelle depuis 2009.

En 2014, patatras. Rattrapé par la réalité des chiffres, Cameleon doit se mettre à l'abri de ses créanciers.

En 2013, le fonds E-Capital fait son entrée dans la société en apportant plus de 5 millions d'euros. À cette époque, à peu de choses près, le capital de Cameleon est détenu par E-Capital et la SRIB (50,1%) et par les actionnaires historiques (dont Jean-Cédric van der Belen et Augustin Wigny à 49,9%).

En 2014, patatras. Rattrapé par la réalité des chiffres (perte de 3,3 millions d'euros et dette de plus de 24 millions d'euros), Cameleon doit se mettre à l'abri de ses créanciers en passant par la case de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Pascal Leurquin, le fondateur d'Evadix, est alors appelé à la rescousse pour remettre la société sur les rails. Il taille dans les effectifs (on passe de plus de 220 équivalents temps plein à 180), les boutiques virtuelles sont fermées et, début 2015, Snapstore est revendu à Vente-exclusive.com. Cameleon, dans un contexte hyper concurrentiel, aura raté le virage du digital.

Contexte morose

Un nouveau CEO est nommé en 2015, suivi d'un autre en 2016. Ce dernier déclare alors qu'il y a du potentiel pour ouvrir d'autres Cameleon à Bruxelles. Mais son optimisme ne se vérifiera pas et le vent semble avoir tourné.

Rien n'y fait, le contexte est morose, les attentats de Paris et de Bruxelles sont passés par là et la pandémie achève ce lent travail de sape.