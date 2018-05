Catimini et Absorba bientôt chinois

Havaianas, la marque emblématique créatrice de tongs et sandales, fête cette année les 20 ans de son modèle "Brazil" lancé lors de la coupe du monde de football 1998. L'occasion de revenir sur l'histoire d'une marque incarnant l'esprit brésilien à l'international et porteuse de saveurs estivales et colorées. Hervé Pinot, directeur général d'Alpargatas/Havaianas en Europe de l'ouest, a répondu aux questions de L'Echo.