"Ceci n’est pas un masque"

Jen Itzkowitch et Gregory Berkowitsch ont voulu associer leur domaine de l’art à celui de la sécurité sanitaire et du lifestyle. Le résultat après plusieurs mois de travail, de recherche et de réflexions s’appelle Kowi Kowi, une jeune société qui reproduit des œuvres d’art directement sur des masques et qui a ouvert ses commandes le week-end dernier. "Le design est made in Belgium et le masque est made in Portugal. Nos masques sont donc entièrement produits en Europe", souligne Jen Itzkowitch.