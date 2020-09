Clap de fin pour Benetton en Belgique

L'enseigne de mode italienne, Benetton, avait en mars dernier fermé son dernier magasin. Un avenir similaire attend les points de vente dans les Inno et au outlet de Messancy.

Benetton en Belgique, c'est fini. Selon La Libre Belgique, entre 2021 et 2022, l'enseigne fermera ses derniers magasins situés dans les Galeria Inno et dans le outlet de Messancy.

Ce départ quelque peu anticipé reste une surprise, nous explique-t-on de source syndicale. Certes avec ses 29 derniers employés, Benetton ne dispose plus de représentation syndicale et dès lors de conseil d'entreprise. Il était donc difficile de sentir l'ambiance. Mais la fermeture des derniers magasins bruxellois en 2019 et anversois en mars dernier ainsi que l'absence de tout scénario de croissance laissaient présager le pire.