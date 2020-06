Comeos veut des chèques consommation pour soutenir l'habillement

"Si on fait le calcul sur les 5 premiers mois de l'année, on est 40% en dessous du chiffre d'affaires de l'an dernier."

La fédération du commerce et des services affirme que le chiffre d'affaires du mois de mars affiche un recul de 63% , soit 373 millions d'euros de moins. En avril , la baisse était de 90% , soit 591 millions d'euros. Si la réouverture en mai a permis de limiter la casse, on note toutefois encore un tassement de 35% ou 241 millions d'euros.

Dans le chef de Comeos, on précise que ces chiffres proviennent des données communiquées par les membres, tels que H&M, Zara, C&A ou encore Footlocker. "Si on fait le calcul sur les 5 premiers mois de l'année, on est 40% en dessous du chiffre d'affaires de l'an dernier. Cela ne pourra plus être corrigé cette année", explique Dominique Michel, administrateur délégué. Fin avril, Comeos parlait déjà d'une perte quotidienne de 140 millions d'euros pour le secteur non alimentaire.