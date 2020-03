Comment Pierre Mestre (Orchestra Prémaman) veut sauver son business en Belgique

La maison mère française d'Orchestra Prémaman a massivement soutenu la Belgique et il y a de la croissance pour les vingt magasins que la chaîne compte maintenir en Belgique. Tel est le double message délivré ce mercredi matin au tribunal de l'entreprise de Bruxelles qui devait étudier la réorganisation judiciaire (PRJ) ouverte au début du mois d'octobre 2019. Et pour délivrer ce message, Pierre Mestre, le fondateur d'Orchestra Prémaman, avait fait le déplacement.

Équilibre entre les deux pays

Échaudé par un manque d'informations, le parquet avait introduit une demande de clôture anticipée de la PRJ avant de laisser la possibilité au tribunal, s'il l'estimait nécessaire, de citer la société en faillite. On le sait, confronté à des difficultés financières, le groupe n'a eu d'autre choix que de lancer une vaste restructuration au niveau mondial. La Belgique n'a pas été épargnée par ce plan et 34 magasins ont été fermés ou vont l'être. La chaîne a annoncé son intention de sauver les vingt plus importants points de vente qui sont aussi les plus rentables.