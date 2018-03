Delvaux concrétise son rêve d'un écrin new yorkais

En parallèle , la marque, née en 1829, détenue depuis 2011 par des intérêts asiatiques, a aussi dévoilé ses projets en matière de production. Elle va ouvrir en octobre 2018 un nouvel atelier de fabrication à Avoudrey (est de la France), non loin de la Suisse, qui viendra compléter ses deux ateliers existants de Bruxelles et Bourg-Argental (centre-est de la France). Par là, Delvaux entend "doubler sa capacité de production pour accompagner la demande", évoque la direction.

"On continue à investir fortement dans le savoir-faire et on accélère notre diversification géographique en termes de magasins", a souligné le Français Jean-Marc Loubier, CEO de First Heritage Brands (FHB) qui possède Delvaux, lors d'une visite de presse de l'atelier bruxellois.