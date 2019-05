Démarrage prudent pour Sioen au premier trimestre

Sioen ne livre aucune prévision chiffrée, compte tenu de l'incertitude politique persistante, de la pression des prix sur les polymères et de la baisse de la demande du marché. La société se contente de préciser qu'elle continuera à "développer des produits innovants, à investir dans de nouvelles industries prometteuses et à miser sur les synergies via des acquisitions", afin d'assurer sa croissance future.