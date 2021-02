Des actions en vue dans les magasins H&M

Entre novembre 2020 et janvier 2021, 8 fermetures de magasins ont été annoncées . La CNE craint que "la direction continue à fermer les magasins de façon perlée en 2021 et 2022 pour éviter un 'plan de restructuration' bien plus contraignant juridiquement".

"Nouvelles exigences des clients"

Calendrier d'actions

Pour l'heure, les négociations entre direction et syndicats n'ont pas abouti. Les indemnités de départ proposées sont jugées insuffisantes. "Dans le plan proposé, il manque une procédure plus contraignante pour sauver un maximum d’emplois par des reclassements internes. À l’allure où les magasins ferment, il ne sera plus possible de sauver un emploi lorsqu’un magasin fermera ses portes chez H&M", craint la CNE.