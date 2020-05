Deux candidats en lice pour la reprise de Naf Naf

Le flagshipstore belge de Naf Naf est situé dans le Passage du Nord, sous le célèbre hôtel Metropole. Le bâtiment a été conçu en 1881 et a été inscrit sur la liste des monuments historiques en 1995. Cette galerie est l'une des plus récentes de l'époque et du style à Bruxelles avec la Galerie Saint Hubert.