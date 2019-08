En rachetant Celect, Nike espère prédire les achats de ses clients

Il ne faut pas nécessairement être un spécialiste des nouvelles technologies pour s’intéresser au développement de l’intelligence artificielle. Ce n’est certainement pas Nike à qu’il faudra le dire. La marque à plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière fait partie des entreprises qui suivent de près les possibilités que peut offrir l’IA. Elle vient encore de le prouver en annonçant l’acquisition de Celect . Cette start-up basée à Boston a été lancée en 2013 par deux professeurs du MIT. Elle s’est spécialisée dans le développement d’ une plateforme d’analyse prédictive, permettant d’optimiser les ventes.

"Nous devons être axés sur la compréhension, les données et le comportement des consommateurs"

Pour cela, Celect se base sur une analyse fine de l’évolution des stocks. L’entreprise est plutôt convaincue par l’efficacité de sa solution. Sur son site internet, Celect annonce que son analyse permettrait d’obtenir une hausse de 2 à 5% des ventes et une réduction de 6 à 8% des "lost sales". De quoi faire potentiellement gagner des millions à Nike. La moindre petite amélioration pourrait évidemment engendrer des retours colossaux pour la société dont le chiffre d’affaires l’année dernière s’élevait à 36,4 milliards de dollars. "À mesure que la demande pour nos produits augmente, nous devons être axés sur la compréhension, les données et le comportement des consommateurs", précisait dans un communiqué Eric Sprunk, le COO de Nike. "C’est de cette façon que nous pouvons servir plus personnellement les consommateurs à grande échelle".