Esther Berrozpe: "Ontex n'attendra pas juin pour remédier à son endettement"

Au programme, quatre grand chantiers sont à l'ordre du jour. D'un, le "portefeuille sera passé en revue, de A à Z", avec l'idée de "simplifier", mais aussi de "se projeter vers l'avenir"; "il n'y a pas de tabous". De deux, il faudra qu'Ontex "renoue avec une certaine cadence en matière d'innovation". De trois, un travail sera mené en vue de "tendre vers une forme d'excellence opérationnelle"; et pour cause, "alors que notre taille – soit deux à quatre fois celle de nos poursuivants – devrait nous donner l'opportunité d'avoir les meilleurs coûts, on n'y est plus". De quatre, enfin, la proximité-client sera remise sur la table, "car on a un peu perdu ce focus, et avec lui des parts de marchés en Europe notamment, pourtant notre principal marché".