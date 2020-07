FNG en route vers la faillite

Les salariés du groupe FNG voulaient en savoir plus sur leur avenir. C'est chose faite. Le groupe qui chapeaute les enseignes Brantano, Miss Etam, CKS... annonce que faute d'avoir trouvé de nouveaux investisseurs, il va demander la faillite. Toutes les activités du Benelux sont visées, soit quelque 1.400 personnes en Belgique et 1.300 aux Pays Bas. L'an dernier, FNG s'était aussi étendu en Scandinavie en rachetant Ellos.

Ces activités scandinave et de la maison-mère FNG SA ne sont pas visées par la procédure de liquidation.

"Le groupe FNG exprime l'espoir que cette étape inévitable ne sera pas la fin de l'ensemble des opérations du groupe", lit-on dans un communiqué

L'annonce a été faite lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire convoqué à 10h. Une information au personnel est prévue à 11h.