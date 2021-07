FNG enclenche la procédure de la sonnette d'alarme

Un délai maximum de deux mois

"Lors de l'élaboration des chiffres annuels de 2020, en vue de leur discussion et approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration a constaté que les actifs nets de la société étaient tombés à moins de la moitié du capital: 16.274.582 euros d'actifs nets (chiffres non audités), contre 60.679.208 euros de capital. Le vote sur les mesures de relance et la poursuite des activités de la société ne peut attendre la prochaine assemblée générale, prévue en automne, car la procédure de la sonnette d'alarme prévoit un délai maximum de deux mois", explique la société dans son communiqué.

La partie la plus importante du plan de relance est l'accord conclu en avril avec notamment l'ancien propriétaire du groupe de boutiques en ligne Ellos. La manière dont le groupe de mode rembourserait ses créanciers directs a ainsi été convenue et des accords ont été conclus concernant un examen stratégique du capital d'Ellos Group. Ellos est la dernière partie restante de l'empire de FNG. Les autres, dont le magasin de chaussures Brantano, ont fait faillite. La cotation en bourse de FNG est suspendue depuis plus d'un an. L'assemblée générale extraordinaire aura lieu en virtuel le 25 août à 10h.