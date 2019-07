FNG, la maison-mère de Brantano, s'implante en Scandinavie

Grosse acquisition pour FNG , la société qui chapeaute les enseignes Brantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Steps... Le groupe dirigé par Dieter Penninckx vient en effet d'acquérir pour 229 millions d'euros Ellos, un groupe scandinave actif dans l'e-commerce de la mode et de la décoration d'intérieur. Le groupe, connu pour ses enseignes Ellos, Jotex, Stayhard et Homeroom, appartenait à Nordic Capital.

Un prix supérieur à la capitalisation

"Ellos Group est leader du marché en Scandinavie et offre un mélange très attractif entre mode et articles de décoration, avec un positionnement fort sur ses propres marchés. En combinaison avec sa plate-forme puissante pour les services financiers, c'est une acquisition idéale pour FNG", indique Dieter Penninckx.

Et que dire du prix payé? FNG paie donc 229 millions d'euros, dont 124 millions d'euros en cash – cet argent sera levé via une émission obligataire en Scandinavie –; 90 millions d'euros via un échange d'actions nouvelles et existantes et le reste grâce à un prêt à taux zéro. Ce montant est par ailleurs largement supérieur aux 180 millions d'euros de valeur boursière de FNG.