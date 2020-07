FNG se prépare à la faillite de Brantano

Plusieurs magasins Brantano , principalement situés en Flandre mais également en Wallonie (Ath, Nimy), ont été fermés ce mercredi matin par le personnel qui est parti en grève, indique-t-on au sein du syndicat chrétien. Vers midi de nombreux avaient rouvert. L'inquiétude est de plus en plus grande au sein de l'enseigne, propriété du groupe FNG actuellement en PRJ.

Une simple erreur

Faillite ou redémarrage?

Selon les syndicats et d'autres sources, la direction étudie actuellement deux pistes : un redémarrage ou la faillite. Les préparatifs d'une éventuelle faillite sont donc déjà en cours au sein de l'administration. Une situation que ne nie pas Gunther De Backer, porte-parole. "Nous avons toujours tenu compte d'une possible faillite." Il ne souhaite toutefois pas préciser quand les préparatifs ont été lancés.

Dette abyssale

FNG est en quête d'argent pour renflouer sa dette qui n'a fait que gonfler au fil des acquisitions. La semaine dernière, les banques laissaient savoir qu'elles ne souhaitaient plus injecter d'argent dans la société à la tête d'une perte de près de 300 millions en 2019 pour plus de 730 millions de dettes. Les chiffres 2019 audités ne sont pas encore connus et leur publication a été reportée.

En attendant, le personnel est dans l'attente quant à son avenir. "Nous voulons que les salariés aient le plus vite possible des précisions sur leur avenir. Aujourd'hui serait préférable," conclut le syndicaliste.