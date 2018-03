FNG: un siège et une cotation en vue en Belgique

Le propriétaire de Brantano et Miss Etam, FNG, coté à Amsterdam envisage de déplacer son siège chez nous, et de demander une cotation sur Euronext Bruxelles.

FNG, l’entreprise belgo-néerlandaise qui détient notamment Brantano et Miss Etam et qui est actuellement cotée à Amsterdam, envisage de déplacer son siège statutaire des Pays-Bas vers la Belgique. Depuis quelques mois, le centre de décision s’est déjà déplacé vers Malines. Il serait donc logique que le siège, actuellement à Zoetermeer, revienne également en Belgique, indique-t-on. Le groupe FNG souligne d’ailleurs que la plus grande partie de ses investisseurs est localisée en Belgique.