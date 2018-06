Fabienne Delvigne va vendre ses chapeaux en ligne

Défi pour la maison

Si l’idée est ici résolument de permettre d’" être proche des clients qui sont loin ", l’annonce a de quoi surprendre pour une maison qui s’est fait un nom grâce à une production artisanale relativement limitée – moins de mille chapeaux par an. Car qui dit web, dit presque logiquement volume. " C’est un défi ", reconnaît Fabienne Delvigne. D’ailleurs, en prévision, " il aura fallu avoir plus de matières en stock, ce qui a demandé un investissement de base plus important et donc augmenté le risque ".

En parallèle, avec cet e-shop, se pose aussi la question de l’image pour une marque aux créations prisées par des clients exigeants. À cette fin, " l’expérience sur le site se doit, comme physiquement, aussi d’être un moment particulier. C’est pour cela qu’à côté du produit en lui-même, nous proposons une réelle personnalisation selon les goûts et désirs de l’internaute ", précise la créatrice, une liberté qui passe par le choix de la matière, de la couleur et des garnitures d’une part, mais aussi par un service entièrement à la carte, " en phase avec la philosophie de la maison ". Une philosophie basée sur une écoute attentive. Une cliente américaine qui souhaiterait commander un chapeau pour un mariage pourra tout à fait envoyer au préalable quelques photos de sa tenue, de son visage, et de sa silhouette, accompagnées d’une description de son caractère. Sur cette base, une proposition lui sera faite. " Par mail, Skype ou WhatsApp, l’on arrive aujourd’hui à créer une réelle relation avec une cliente, même sans se voir physiquement ", sourit Fabienne Delvigne, signe que la technologie a aussi gagné le luxe.

Rayonnement international

"Je me souviens d’un jour où j’étais en mission à Shanghai. Alors que j’étais en train de discuter avec des hommes d’affaires, mon mari a aperçu une élégante jeune fille portant un chapeau et a décidé d’aller lui montrer ce que nous faisions. Après quelques échanges, il me l’a présentée et, là, elle a absolument tenu à m’acheter celui que je portais moi-même ce soir-là. Elle a sorti son WeChat (service de messagerie instantanée similaire à WhatsApp, particulièrement populaire en Asie, permettant d’effectuer des paiements de tiers à tiers, NDLR) et l’a payé en direct, avant de nous demander un rendez-vous pour voir mes autres créations qui attendaient à la chambre d’hôtel. Autre exemple, un client chinois nous a acheté 300 chapeaux en une fois lors d’une première rencontre, avant de nous en racheter à nouveau lors d’un second passage. Pour nous, il était donc important d’être plus proche de ces gens-là, et l’e-shop le permet désormais." D’ailleurs, dans cette optique, une version en chinois devrait bientôt voir le jour, de même qu’une autre en russe.