Frasers (Sports Direct) échappera aux foudres du fisc belge

Le fisc se satisfait des explications de la chaîne britannique d’articles de sport, notamment sur des arriérés de TVA. Selon Frasers, 73% du contentieux, soit 491 millions d’euros, sont désormais hors de cause.

Pour rappel, le fisc réclamait 674 millions d’euros (dont 200% d’amendes et d’intérêts de retard) à Sports Direct, notamment pour des arriérés de TVA. Il avait également exigé que Frasers fournisse "des informations supplémentaires concernant, entre autres, le traitement fiscal des biens distribués par le groupe dans l’ensemble de l’Union européenne via la Belgique". Le groupe britannique ayant demandé une médiation fiscale et s’étant engagé à répondre à toutes les questions posées, la somme réclamée n’avait pas été payée jusqu’ici.