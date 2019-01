Gucci risque un redressement fiscal de 1,4 milliard d'euros

Les contrôleurs fiscaux italiens se sont penchés sur les résultats de Kering entre 2011 et 2017. Cet audit fait suite à l'ouverture d'une enquête fiscale du parquet de Milan fin 2017. Le groupe de François-Henri Pinault et son fleuron italien Gucci sont suspectés d'avoir facturé pour le compte de LGI, leur plateforme logistique installée en Suisse, des activités en fait réalisées en Italie. Et cela, pour bénéficier d'une fiscalité plus attrayante. Sur la période scrutée par le fisc, 1,4 milliard d'euros auraient été éludés. Pour rappel, en 2017, Kering avait dégagé un chiffre d'affaires dépassant les 10,8 milliards d'euros.