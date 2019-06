H&M tente de rattraper son retard sur Inditex

Cette apparente anomalie peut surprendre . Entre autres, parce qu’Inditex, le propriétaire de Zara et de Massimo Dutti notamment, arrive à faire progresser ses ventes. Il y a 15 jours tout juste, il avait annoncé une nouvelle hausse de 10% de ses profits nets pour son premier trimestre de cette année à 734 millions d’euros. En revanche, H&M, qui vient de boucler le deuxième trimestre de son exercice 2019-2020, peine encore à les améliorer. Ils ont stagné à 4,5 milliards de SEK (426,6 millions d’euros).

Le numérique à la rescousse

Il est vrai que le groupe suédois revient de loin. Sur le plan boursier , son action accuse toujours une chute proche de 60% depuis son sommet historique atteint en mars 2015 (365 SEK) à la Bourse de Stockholm. Inditex, qui avait inscrit son dernier record deux ans plus tard (35 euros), n’a rétrogradé depuis "que" de 27%.

Mais c’est surtout dans les détails communiqués jeudi en marge de la publication des résultats, qu’il faut aller chercher les raisons plus fondamentales du retour en grâce de son action auprès des investisseurs. Aux prises avec une érosion des ventes et de la rentabilité après avoir tardé à prendre le virage numérique, voilà que H&M semble enfin bien parti pour recueillir les fruits de ses efforts consentis lors des derniers trimestres pour adapter son offre. Et si ces fruits tardent à mieux ressortir de son bilan, c’est parce que la rentabilité reste bridée par le coût de sa transition numérique. "Mais il est clair, souligne H&M, qu’elle s’améliore."