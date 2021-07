J&Joy attaque la Flandre par la Côte

Le plan était dans les cartons depuis 2019 déjà, mais il a été retardé par la crise sanitaire et les fermetures des magasins de fringues notamment. Mais avec la réouverture des commerces et particulièrement de l'horeca et de leur terrasse, les ventes reprennent pour la marque de vêtements J&Joy . Et avec elles, la perspective de relancer le plan d'expansion.

Fin juin, l'enseigne a ouvert sa première boutique en propre au nord du pays. Depuis 2019, J&Joy accroît son réseau de vente avec des boutiques en propre, en plus des points de vente multimarques et les ventes en ligne. Après Liège, Charleroi et Mons, la marque lancée à Waremme par Pierre Hamblenne s'est également implantée à Lille, juste avant les premières mesures de confinement au printemps 2020. Dans le même temps, les polos, robes et autres vêtements frappés du double J sont également présents dans des magasins multimarques en Wallonie, à Bruxelles et en France.