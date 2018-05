Jensen lessivé en Bourse après un "profit warning"

Trois tendances porteuses à long terme

Seul analyste à suivre la société (elle ne vaut que 325 millions en Bourse), il maintient depuis de nombreux mois une recommandation à "neutre". Il a par contre ajusté plusieurs fois son objectif de cours. Celui-ci reste pour l’instant à 44 euros. "À plus long terme, nous voyons 3 tendances qui favorisent le secteur de la laverie, ce qui se traduira par plus de blanchisseries et plus d'automatisation", explique-t-il. Selon Guy Sips, l’augmentation du nombre de blanchisseries sera soutenue par des dépenses plus élevées en services de santé et plus de tourisme; le besoin d’automatisation sera boosté par une main d’œuvre réduite et des coûts horaire plus élevés, et la tendance vers une technologique propre sera dopée par la pénurie d’eau et un coût énergétique plus élevé.