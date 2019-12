L'e-commerce américain de Balta se prend les pieds dans le tapis

Balta revoit ses attentes 2019 à la baisse. Dans un trading update, il fait état d'une croissance des activités d'e-commerce aux États-Unis moindre qu'attendue dans le segment "Rugs". "Les coûts de démarrage ont un impact plus important que prévu sur nos résultats du quatrième trimestre", lit-on dans un communiqué.

Le spécialiste des tapis et moquettes affirme donc s'attendre désormais pour l'ensemble de son exercice 2019 à un Ebitda ajusté sous le niveau de celui de 2018. Il évoque un montant en euros compris entre 5 et 9 millions d'euros (mid-to-high single digit) inférieur à celui de 2018. En 2018, Balta affichait un Ebitda ajusté de plus de 72 millions d'euros.