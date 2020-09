L'enquête sur FNG s'étend à un possible blanchiment d'argent

La justice étend son enquête sur le groupe de mode en faillite, FNG. Désormais, elle s'interroge sur une possible opération de blanchiment d'argent.

Le juge d'instruction de Malines, Theo Byl, en charge du dossier FNG, étend son enquête. Il avance désormais aussi certains indices selon lesquels le groupe aurait mis en place des constructions permettant de canaliser et de blanchir l'argent. L'enquête pénale prend donc une nouvelle dimension en plus du volet manipulation de marché et de contrefaçon des comptes annuels, confirme le porte-parole du parquet d'Anvers.