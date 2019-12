L'enseigne familiale gantoise e5 mode change de propriétaire

"Dans le marché actuel du commerce de détail, il est nécessaire d'amener constamment nos magasins et collections à un niveau plus élevé. Nous pensons que Feniks Holding a l'expertise et le réseau pour le faire. En 40 ans, le business a fortement évolué", souligne Alexander Talpe, CEO d'e5 mode et neveu des fondateurs de l'enseigne (le couple Griet Talpe et Etienne Kaesteker), cité dans un communiqué. "Nous regardons l'avenir d'e5 mode pleins de confiance".