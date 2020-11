L'industrie du textile et du bois veut un plan de relance

Les secteurs du meuble, du textile et du bois ne sont pas touchés qu'au niveau de la distribution de leurs produits, mais aussi à celui de la production.

La fermeture des magasins spécialisés dans les meubles, la cuisine, la literie et la décoration intérieure, telle que décidée le week-end dernier par le gouvernement fédéral, ne restera pas sans impact sur les entreprises de production du textile, du bois et de l'ameublement. Fedustria, la fédération qui réunit ces trois secteurs, souligne dans un communiqué que ces magasins vendent une bonne partie de produits fabriqués en Belgique. Autrement dit, leur mise à l'arrêt entraînera une réduction, puis l'arrêt des commandes à ces producteurs. La fédération demande dès lors que les mesures de soutien applicables aux autres secteurs touchés par le deuxième confinement "soient étendues à tous les secteurs". Elle songe notamment au chômage temporaire pour force majeure corona, dont l'élargissement aux autres secteurs semble déjà acquis: Fedustria estime que la mesure devrait d'ores et déjà être maintenue jusqu'à la mi-2021.