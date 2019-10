LVMH lorgne Tiffany & co

Le groupe français de luxe LVMH, propriétaire notamment de la marque Louis Vuitton, a approché Tiffany & Co. avec une offre de rachat, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier, à un moment où le joaillier américain est confronté à l'impact des droits de douane sur les exportations vers le Chine. Une rumeur venant confirmer ce que Bloomberg avait aussi entendu.

LVMH, qui cherche depuis plusieurs années à se renforcer sur le marché américain, a soumis une offre préliminaire et non contraignante à Tiffany plus tôt dans le mois, selon l'un des sources citées.