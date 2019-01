LVMH se préparerait à lancer une marque de luxe avec Rihanna

LVMH a déjà un partenariat avec la star dans les cosmétiques. Fenty Beauty, marque de sportswear à succès , a été créé avec Rihanna via Kendo, "l'incubateur de marque" du groupe, et s'est rapidement développé depuis son lancement en septembre 2017. La société de Bernard Arnault estimait en avril dernier que les ventes de Fenty atteindraient 500 millions de dollars en 2018.

Avec ses fans et sept millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, Rihanna est l'une des plus puissantes influenceuses au monde. Habituée des défilés de mode, et particulièrement chez Dior à Paris, la chanteuse s'est également révélée être une créatrice avisée. En plus de sa propre ligne Fenty, elle a contribué à augmenter les ventes chez Puma lorsqu'elle en est devenue la directrice créative. Elle s'est également lancée dans la lingerie.