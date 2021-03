La chaîne de fast fashion Pimkie fait aveu de faillite en Belgique

Problèmes européens

Il faut dire que l' enseigne était en souffrance depuis plusieurs années déjà. Et ce, au niveau européen . Un plan de départs volontaires concernant 15% des 1.900 employés était par exemple enclenché en 2018 en France , avec dans la foulée la fermeture de plusieurs dizaines de magasins , dont l'adresse phare de la rue de Rivoli. Un an plus tard, c'était au tour de l' Espagne de voir une quinzaine de magasins mettre la clé sous le paillasson, avant d'être suivis par l'entrepôt local en janvier dernier puis allemand courant d'année. Depuis, la logistique est concentrée dans le Nord de la France après externalisation au spécialiste Log's.

L'année de pandémie n'a évidemment rien arrangé. Résultat, Pimkie sollicitait en septembre une procédure d'insolvabilité pour sa filiale allemande, aux plus de 70 magasins après fermeture de plus d'une trentaine sur les deux années précédentes. Une renégociation des frais était aussi enclenchée de manière générale sur le Vieux continent avec comme priorité le sujet des loyers commerciaux. Si l'idée était alors de tenter de maintenir le parc, des fermetures ciblées étaient évoquées, au cas par cas, dans le cas où un magasin ne s'avérait plus rentable et qu'une négociation ne serait pas possible, évoquait un porte-parole.