La curatelle rejette l’offre de reprise de Cameleon

Après quelques jours d’intenses discussions, le collège des curateurs de Cameleon, composé de Françoise Hanssens-Ensch et François Le Gentil de Rosmorduc , a refusé l’offre de reprise déposée par des anciens travailleurs de Cameleon, accompagnés de deux jeunes entrepreneurs. Ce projet, qui prévoyait la relance de l’activité et la reprise de 85% des travailleurs, n’a pas passé la rampe. Les curateurs et les banques ont estimé que l’estimation faite du stock de vêtements était insuffisante.

De leur côté, des représentants des travailleurs de Cameleon ont écrit à la curatrice pour lui dire leur déception. " Votre bureau a refusé une offre qui permettait de préserver plus d’une centaine d’emplois : 110 personnes que vous jugez ne pas devoir considérer, au profit de ventes estimées pouvoir rapporter plus ! Depuis le lancement des discussions, nos vies sont suspendues dans le temps et dépendent de votre bon vouloir", écrivent-ils.

"Sauver une société"

Monter l'offre?

Même s'il ne faisait pas partie du projet de reprise, Jean-Cédric Van der Belen, qui a fondé Cameleon en 1988, le soutenait et compte poursuivre ses efforts. Des récents contacts lui permettent de penser qu'il serait possible de monter l'offre à 700.000 euros, une proposition qui aura besoin de l'assentiment de toutes les parties. En tout état de cause, via les marques et le bâtiment de Woluwe (détenu entre autres par Jean-Cédric Van der Belen et Augustin Wigny), le fondateur de la marque a encore un rôle à jouer. Tout comme les créanciers s'estimant lésés peuvent agir pour obtenir la désignation d'un curateur ad hoc qui sera chargé d'examiner les conditions de la vente du stock. Notons que la curatrice a agi en collège et avec l'accord des juges commissaires du tribunal de l'entreprise.